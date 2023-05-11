Balıkesir'de kereste yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen kazada kereste yüklü kamyon devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, kamyonun kasasındaki keresteler çevreye saçıldı.

Balıkesir'de kereste yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
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Balıkesir’de meydana gelen kazada kereste yüklü kamyon devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, kamyonun kasasındaki keresteler çevreye saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey ilçesi Sacayak Mahallesi’nde sabah saatlerinde freni boşalan Mustafa Özyurt idaresindeki kereste yüklü kamyon, yolun kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.