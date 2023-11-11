Balıkesir'de kırma zeytin hazırlanmasına başlandı

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kırma zeytin hazırlanmasına başlandı. Toplanan yeşil zeytinler sert bir cisimle kırılırken, su konan kaplardaki zeytinler 3 hafta sonra sofralara geliyor.

Burhaniye’de yeşil zeytin hasadına ve kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı. Kırılan zeytinler su içine konurken, haftada bir suyu değiştiriliyor. 3 hafta sonunda sofralara geliyor. İşyerinin önünde, bir marangozun yaptığı "hamarat" adı verilen tahtayla zeytin kıran Fatih Özkan, mevsimin ilk kırma zeytininin 3 hafta sonra sofralara geleceğini söyledi. Zeytin sezonunu açtıklarını anlatan 55 yaşındaki Fatih Özkan, yörede zeytin rekoltesinin çok düşük olduğundan, fiyatların 2-3 kat artığını söyledi.

Yeşil zeytin hazırlanmasına başlandığını anlatan üretici Fatih Özkan, “Bu sene sezonu hayırlısı ile açtık. Yağmurların yağması ile birlikte zeytin hasadına başladık. Bu sene yeşil zeytinlerimiz geçen seneye oranla çok az. Bölgemizde geçen sezonunun yaklaşık 10’da biri zeytinimiz var. Bu sene zeytinlerimizde kurt da oldu. Maalesef istediğimiz randımanları bulamadık. Bölgemizde kırma zeytin yapımına başlandı. Bu sene yaklaşık 15-20 gün içinde olup biter. Uzun sürmez. Diğer zeytinleri daha sonra yapmaya başlayacağız. Kırma zeytinleri 3 haftalık süre de yiyoruz. Doğal olarak tuzlama zeytinlerimizi de 20 gün içinde yapıp sofralara sunuyoruz. Bölgemize hayırlı olsun diyorum. Körfez bölgemizde bu sene randımanlar düşük. Fiyatlarımız geçen senenin 2 veya 3 katı civarında. Zeytinin kilogramı 70 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Kırma zeytinler 70 lira, diğer yerli zeytinler 80 lira, Gemlik zeytini ise 90 liradan satılıyor” dedi. Necati Kılıçaslan da, “Ben 25 senedir buradayım. Burhaniyeli oldum. Kırma zeytini de çok severim. Fakat kırma zeytin fiyatları fazla uçtu. Kırma zeytin çok güzel. Ama, zeytin fiyatları çok yükseldi. Bilmiyoruz ne yapacağız. Dünyada da aynı şekilde yükseldi. Fiyatlar bakalım İnşallah, biraz düşer diyorum. Ama, biraz zor” dedi.