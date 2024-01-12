Balıkesir'de kırsal üreticiye ücretsiz aşı desteği

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir’in Kepsut ilçe Belediye Başkanlığı arasında Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı Kapsamında ücretsiz aşı temini ve uygulanması için 3. ortak hizmet ve iş birliği protokolü imzalandı.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yapılacak programlı aşılamalarda, yetiştiricilerden aşı bedeli ve uygulama ücreti alınmadan uygulanması sağlanacak. Üretim gücünün her anlamda artması için çeşitli desteklerinin de devam edeceğini ifade eden Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, yapacakları kapsamlı çalışmalarla tarıma da ayrıca destek vereceklerini ifade etti. Kepsut Belediye Başkanlığında gerçekleşen imza törenine; Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Öksüz katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.