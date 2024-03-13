Balıkesir'de kırsalda asfaltsız ve parkesiz yol kalmayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Bandırma, Havran ve Balıkesir merkeze kurdukları 3 asfalt plenti ve Baltok Parke Taşı Üretim Tesisi sayesinde kırsal mahallelerde asfaltsız ve parkesiz yol kalmayacağını müjdeledi. Talep ettiğini bakanlıklardan alabilen bir başkan olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Bin 500 günde hepsini halledeceğiz, biz ‘hemen yarın, 1 Nisan’da buradayız’ diye atıp tutmuyoruz” dedi.

“Söz uçar eser kalır, Projeler hazır” diyerek 2024 - 2029 Şehir Yönetim Manifestosu’nda hizmet hamlelerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bugüne kadar; Bandırma, Havran ve merkeze asfalt plent tesisi açtıklarını, Baltok Parke Taşı Üretim Tesisi açacaklarını belirterek, “Kırsalda asfaltsız ve parke taşsız yol kalmayacak. Kırsalda ilk bin 500 gün içerisinde parke sorunu kalmayacak. Ayrıca tüm kırsal mahallelerimizi çok amaçlı salonlarla donatacağız” dedi.

Yeni tesisler elimizi güçlendirdi

Bandırma, Havran ve merkeze asfalt plent tesisi açtıklarını dile getirerek hizmetleri anlatan Başkan Yılmaz, “3 tane asfalt plenti açtık. Bunların açılma hikâyesi milyon dolarlık. Daha önceden merkezdeki asfalt plentinden asfalt alınıp Erdek, Bandırma, Ayvalık, Edremit’e asfalt götürülüyordu. Yaklaşık 25 ton asfalt alan bir kamyon 2-3 saat yol kat edip asfaltı döküp yeniden 2-3 saat yol alarak geriye asfalt tesisine dönüyordu. Artık bu açtığımız asfalt plent tesisleri sayesinde bu işler daha hızlı ve daha tasarruflu yapılıyor” dedi.

Kırsalda asfaltsız yol kalmayacak

‘Kırsalda asfaltsız yol kalmayacak’ diye söz veren Başkan Yılmaz, "‘Başkanım neden yapmadık bu zaman kadar’ diye sorarsanız, çünkü yeni Büyükşehir Belediyesi olduk, altyapısını yeni kurduk. Bizimle beraber büyükşehir olan iller daha emekliyor. Burada; idari, yönetim, finansal, insan kaynağı, güçlü bir irade, talep ettiğini bakanlıklardan alabilen bir başkan ve yatırımı sonuçlandıran bir güç var” dedi.

Baltok Parke Taşı Üretim Tesisini kurmak için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Kırsal hala çok fazla taş yapılması gereken yerler var. Bununla ilgili ilçe belediyelerimizin kurmuş oldukları tesisler var. Onlara da gelir getirsin, bölgesel olarak ihtiyaçları oralarda yapalım. Şu anda üç tane ilçemizle beraber, biz işleteceğiz. Kar payı da onlara vereceğiz. Bu şekilde özel sektörü de bozmayacağız. Ben buradan yeniden söylüyorum, ilk bin 500 gün içerisinde kırsalda parke sorunu kalmayacak” diyerek söz verdi.

“Dışarıdan atıp tutmuyoruz”

Başkan Yılmaz, “Belediyeyi tanıyan, personelini, bütçesini bilen, Yücel Yücel Yılmaz söylüyor. Dışarıdan atıp tutmuyoruz. Hani şuna 10 bin, şuna 5 bin, yarın çözüyorum değil bizim işlerimiz. Bütün köylerin taşını, yol asfaltını ve bütün köylerde çok amaçlı salon, doktor yeri, muhtar odası, yapacağız. Senin nüfusun 120 ne yapacaksın demeyeceğiz. Köylere zaten geri dönüşün olacağını biliyoruz” dedi.