Balıkesir'de kış lastiği takmayan 30 ticari araç trafikten men edildi

Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri il genelinde ticari araçlara ’Kış Lastiği’ denetimi yaptı. Trafik ekipleri 2 bin 667 araç ve sürücüsünü denetlerken, 208 araç sürücüsüne 392 bin 984 TL. ceza uygulandı ve 30 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince; İl genelinde Ticari Araç Sürücülerine yönelik Kış Lastiği denetimlerinde; 2 bin 667 araç kontrol edildi ve 208 araç sürücüsüne 392 bin 984 TL tutarında idari para cezası tatbik edilirken, 30 araç trafikten men edildi.