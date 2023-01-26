Balıkesir'de kış okulu kurslarında eğitim devam ediyor

Bu yıl yarıyıl tatilinde ilk kez uygulanan, "Matematik" ve "İngilizce" alanlarında eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz "Kış Okulu Destekleme ve Yetiştirme Kursları" Balıkesir’de başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; yarıyıl tatilinde başlayıp tatil boyunca devam edecek olan "Matematik ve İngilizce" alanlarındaki Kış Okulu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını yerinde incelemek için Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Çetin Keren eşliğinde Burhan Erdayı Ortaokulunu, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü eşliğinde Balıkesir Lisesini ziyaret ederek Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden öğrencilerle bir araya geldi. Kurs ziyaretinde okul yöneticileri ve görevli öğretmenlerden bilgi alan Tatlı, öğrencilerle de sohbet ederek onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Müdür Tatlı, "Yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde "Matematik" ve "İngilizce" alanlarında, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz " Kış Okulu Destekleme ve Yetiştirme Kursları" ilimizde de başladı. Kurslarımız 21 Ocak 2023 tarihinde başlamış olup 05 Şubat 2023 tarihinde tamamlanacaktır. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrencilerimiz, öğrendiklerini pekiştirme ve dönem boyunca geri kaldıkları konularda var olan eksiklikleri kapatma imkânına sahip oluyor" ifadelerini kullandı.

“120 kurs açılmış olup bin 342 öğrenci kurslara kayıt yaptırdı”

Sahadan olumlu dönüşler aldığını söyleyen Ali Tatlı, "İlk kez geçen yaz tatilinde açılan "İngilizce ve Matematik" kurslarımıza velilerimiz ve öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdiler. Kursların verimli ve keyifli geçtiğini belirterek tatil süreçlerinde kursların devam etmesi yönündeki taleplerini bizlere ilettiler. Yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde Bakanlığımız tarafından ilimizde açılan ücretsiz kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız. Onların yüzlerindeki tebessümü görmek, ailelerimizin memnuniyetini işitmek bizleri mutlu ediyor. İlimiz genelinde okullarımızda 120 Destekleme ve Yetiştirme Kursumuzu açtık. 111 öğretmenimiz açılan kurslarımızda görev alarak bin 342 öğrencimizle birlikte keyifli bir öğrenme gerçekleştiriyor. Matematik ve İngilizce kurslarına katılan öğrencilerimize verimli bir kurs dileklerimi ileterek tebessümle geçen bir tatil diliyorum" dedi.