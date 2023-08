Balıkesir'de kışlık yiyecekler imece ile hazırlanıyor

TAKİP ET

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ağustos ayının sonlarına yaklaşılırken, kışlık yiyecekler hazırlanmaya başlandı. Burhaniye’de kışlık hazırlanmasında imece geleneği de devam ediyor.

Burhaniye’de, sonbahar ayları yaklaşırken, kışlık yiyecek hazırlığı da başladı. Cumhuriyet Mahallesinde de kırmızı biber közlemesi için imece yapıldı. Tellere dizilen kırmızı biberler fırında közlenirken, hazırlanan soslarda kışın kahvaltılar da sofralara gelecek. Kışlık yiyecek hazırlığına başlandığını anlatan vatandaşlar, imece geleneğinin devam edeceğini söylediler. Kafe İşletmecisi Yılmaz Özcan, “ Yazdan kış hazırlığı yapıyoruz. Kafemizde ikram etmek üzere biberleri közleyerek sos hazırlıyoruz. Ayrıca, kahvaltıda sunmak için kendi yöresel sebzelerimizden ve zeytinlerden de çeşitler yapıyoruz. Ama, özellikle biberi, Burhaniye’de tanıdığımız çiftçi arkadaşlarımızdan satın alarak kışlık hazırlığımızı yapıyoruz. Biberlerin, fırında közlemesini yapıp kahvaltıda özel bir sos olarak sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Maide Debre de, “ Her sene olduğu gibi yazın kışlık hazırlığımızı yapıyoruz. Bunun için arkadaşlarla beraber imece yapıyoruz. Kahvaltılık hazırlıyoruz. Çok güzel bir sos elde ediyoruz. Bunları gelen misafirlerimize sunuyoruz “ dedi. Mahire Alkan ise Her sene bu gibi yazın kışlık hazırlığımızı imeceyle yapıyoruz. Közlenmiş biberlerimizi patlıcanlarımızı salçalarımızı yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu senede Zeynep ablamızla birlikte gene biberlerimizi közlüyoruz. Allah, izin verirse böyle devam edeceğiz. Teşekkür ederim” dedi.