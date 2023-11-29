Balıkesir'de Kızılkeçili ve Zeytinli çaylarının su debisi düştü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan yağışların azalmasıyla birlikte Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayı’nda su debisi normal seviyelere düştü.

Edremit’te gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış sonrasında Zeytinli ve Kızılkeçili çaylarında su debisi artmış ve taşkınlara sebep olmuştu. Yağışın azalmasıyla birlikte iki çayda da su debisi normal seviyelere geriledi.

Su seviyesinin düşmesi ile birlikte bölgede birçok tekne sahibi batan ve hasar gören teknelerini kurtarma çalışmalarına başladı. Batan ve ağır hasar gören tekneler vinçler yardımıyla karaya çıkartılmaya çalışılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de bölgede su tahliye çalışmalarına aralıksız devam ediyor.