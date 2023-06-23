Balıkesir'de Kurban Bayramı öncesi 'Huzur' operasyonu

Balıkesir’de KOM, Narkotik, TEM ve Asayiş Şube polis ekiplerinin katılımı ile Kurban bayramı öncesi helikopter destekli 219 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirdiler. Operasyonlarda değişik suçlara karışmış 24 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın huzurunun, suçların önlenmesi ve kamu düzeninin devamının sağlanması, şüpheliler ile suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Balıkesir il genelinde 1 Helikopter destekli KOM, Narkotik, TEM, Asayiş Birimlerimizden 67 Ekip, 2 Özel Harekat, 2 Çevik Kuvvet unsurlarından oluşan toplam 219 personelin katılımıyla 80 adrese yönelik Balıkesir Huzur-26 Planlı Operasyonu düzenlendi.

Balıkesir Huzur-26 Planlı Operasyonunda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 145 adet tabanca fişeği, 5 adet tüfek, 42 tüfek kartuşu, 203 gram metamfetamin, 107.01 gram esrar, 2.58 gram sentetik kannabinoid, 136 adet sentetik ecza hap, 17 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan payp, 8 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 2 adet bıçak, Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 600 TL, 18 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet ve 175 bin 400 adet boş makaron, 22 bin 100 adet dolu makaron, 13 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirilirken, Değişik suçlardan aranan toplam 24 şahıs yakalandı. Balıkesir’in daha huzurlu bir ortama kavuşması için Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır.