Balıkesir'de kursiyerlerin minyatürleri ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği resim kursu ilgi görürken, kursta hazırlanan minyatür eserler de hayranlık uyandırdı. Ressam Figen Köprülü’nün eğitmenliğini yaptığı kursta üretilen minyatür tabloların yılsonunda sergileneceği açıklandı.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği çeşitli kurslar devam ederken, Ahmet Akın Kültür Merkezinde açılan resim kursunda da minyatür eserlere ağırlık verildi. Kursa 28 kadın katılırken, hazırlanan eserler de görenleri hayran bıraktı. Minyatür çalışmasının çok yapılmadığını anlatan Figen Köprülü, bu sanatı icra etmekten mutlu olduklarını söyledi. Kursun ilgi gördüğünü anlatan Ressam Figen Köprülü; “ Hafta da 4 gün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kursumuz, hafta içi ve hafta sonu Cumartesi günlerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölmek zorunda kaldık. İki gruba ayırmak zorunda kaldık. Oldukça yoğun oluyoruz. Bu sanatı gerçekten az öğreten ve az çalışan var. Bunun için, çalışma arkadaşlarımla birlikte bu sanatı, bu tasvirleri icra ettiğimiz için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım, güzel sergilerde güzel görsellerde birlikte tekrar buluşuruz. Yıl sonun da sergilerimiz olacak” dedi. Kursiyerden Hatice Mısırlı da, “ Bu gün başladım resim dersine. Heyecandan bütün gece uyuyamadım. Bunlarda yeni çizimlerim. Ayşe arkadaşım sayesinde geldim. O bana tavsiye etti. Çok memnun oldum geldiğime. Devam ederim İnşallah” diye konuştu. Sadehan Öztim ise, “ Ben 3 yıldır pandemi de dahil uzaktan eğitimle filan Figen hanımefendi hocamızdan ders aldım. İnanın Cin Ali ve çöp adam çizemiyordum. Burada çok şey öğrendim. Bize bu imkanı sağlayan Figen hoca ile Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Burada minyatür öğrendim. Hocamızın söylediğine göre daha çok şey öğreneceğiz” dedi.