Balıkesir'de liseli gençlere staj imkanı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, çok sayıda kurs açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, liseli gençler için de staj merkezi oldu. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, staj yapan öğrencilere asgari ücreti yüzde 30’u oranında harçlık verildiğini söyledi.

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerine staj mekanı oldu. Haftanın 3 günü Halk Eğitim Merkezi’ne gelen öğrenciler, 2 gün de okullarına devam ediyorlar. Halk Eğitim Merkezine staj için gelen Rabia Ceren Kapagan ve Kemal Vuruk, Müdür Turan Fırat Algül ve diğer çalışanlara teşekkür etti. Gençlere yardımcı olduklarını anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “ Staj için gelen gençlerimiz burada bilgilerini artırıyorlar. Bize de faydalı olan bu kardeşlerimize yardımcı olmak için herkes üzerine düşeni yapıyor. Staj yaparken, asgari ücretin yüzde 30’u oranında ücret alıyorlar” dedi.