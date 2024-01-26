Balıkesir'de Liseliler su ayak izini hesaplıyor

“Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” çerçevesinde; fazla su tüketiminin önüne geçmek ve su tasarrufu sağlamak için ’sendehareketegecbalikesir’ sloganı ile “Su Ayak İzi Hesaplaması” projesi devreye alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, liselerde sunumlar gerçekleştirerek öğrencilerin su ayak izlerini hesaplıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma neticesinde değişen iklim şartlarının belirgin şekilde hissedilmesiyle birlikte çevre ve doğal kaynaklara yönelik yenilenebilir ve sürdürülebilir su politikalarını uygulamaya devam ediyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” çerçevesinde; fazla su tüketiminin önüne geçmek ve su tasarrufunu sağlamak için ’sendehareketegecbalikesir’ sloganı ile “Su Ayak İzi Hesaplaması” projesi devreye alındı. Vatandaşlar; doğrudan ve dolaylı su kullanımını hesaplamak için kullanılan, küresel ölçekte kabul gören bir gösterge olan su ayak izini hesaplayabilecekleri sistemehttps://www.balsu.gov.tr/water/ linkinden ulaşarak bireysel su ayak izini hesaplayabilecek. Su da israfın engellenmesini hedefleyen sistem sayesinde, Balıkesir’in su ayak izi haritası çıkarılarak kaynakların tespiti ve ihtiyaç analizleri yapılacak.

Bilinçlendirme etkinlikleri düzenleniyor

Lise öğrencilerine “Su Ayak İzi Hesaplaması” projesinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştiren Baski ekipleri; okullarda sunumlar yapıyor, su kullanımı hakkında yapılabilecek olumlu davranışlar üzerine bilinçlendirme etkinlikleri düzenliyor ve aynı zamanda anlık olarak tüm katılımcıların kişisel su ayak izlerini hesaplıyor.

Su ayak izi nedir?

Su ayak izi, birim işlemde tüketilen suyun miktarını ve türünü gösteren bir terimdir. Herhangi bir ürün veya hizmetin üretiminde, bir bireyin günlük yaşantısında küçük veya büyük ölçeklerde su ayak izi hesaplama işlemi yapılabilir. Bu işlem sayesinde ne kadar temiz suyun boşa harcandığı, ne kadar su tasarrufu yapılarak aynı işlemin tamamlanabileceği değerlendirilir. Ayrıca suyun türüne göre bir sınıflandırma da yapıldığından, harcanan suyun niteliğinde de gerekli düzenlemeler yapılabilir. Su ayak izi hesaplayıcı ile yapılan hesaplar, ne kadar su tasarrufu yapılması gerektiği hakkında bilgi vericidir. Direkt olarak su kullanımının haricinde, dolaylı yoldan yapılan su tüketimlerini ortaya çıkaran önemli bir göstergedir. Bu göstergeler temel alınarak daha fazla su tasarrufu yapmak mümkündür.