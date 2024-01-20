Balıkesir'de Mahalle Ligi ödül töreni düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği mahalli lig müsabakaları tamamlandı. 37 takımın katıldığı müsabakaların ardından dereceye giren takımların ödülleri Atatürk Spor Salonundaki törenle verildi.

Dört kategoride 37 takımın katıldığı müsabakalar 10 gün devam etti. Müsabakalarda ilk iki dereceye giren takımlar Balıkesir’deki il müsabakalarına katılacak. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ödül törenine Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Yardımcısı Oktay Erbalaban, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Akmeşe ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan katıldı. Dereceye giren takımların ödülleri Kaymakam İlyas Memiş ve diğer davetliler tarafından verildi. Dereceye giren takımlara madalyaları verilirken, dereceye giren gençler de, Balıkesir de Burhaniye’yi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Dereceye giren sporcuları katlayan Kaymakam İlyas Memiş, “ Güzel bir müsabaka oldu. Başta Spor Müdürümüz olmak üzere görev alan herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi. Müsabakaların 10 gün devam ettiğini anlatan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan da, “Bu tür organizasyonlar, mahalleler arasındaki dostluğu artıracağı gibi gençlerimizi de zararlı alışkanlıklardan ve çeşitli bağımlılıklardan korumada yararlı olacaktır. Güzel maçlar oldu. Müsabakalara katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Hepinizi kutluyorum” dedi. Dereceye giren sporcular da mutluluklarını dile getirdi. Mutlu olduğunu anlatan Emir Bayram, “ Mahalle Ligini katıldığımı için çok mutluyum. Arkadaşlarımızla beraber hak ettiğimiz yerdeyiz. İnşallah, ilerde daha iyisini başaracağız. “ dedi. Mehmet Eren Kardeş de, “Mahalle Ligi turnuvasını kazandık. Balıkesir’e gideceğiz. Derece yaptık. Bunda arkadaşlarımın çok büyük payı var. Finalde rakibimiz çok iyiydi. Ama biz kazandık” dedi. Anıl Akçay ise, “ Öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Arkadaşlarımın sayesinde güzel goller attık” dedi.