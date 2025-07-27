Balıkesir'de mahallelinin baz istasyonu tepkisi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir evin terasına kurulan iki baz istasyonuna tepki gösteren mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Öğretmenler Mahallesi 1105. Sokak’ta iki katlı bir evin terasına kurulan iki adet baz istasyonuna baca görüntüsü verilmesi, vatandaşların dikkatini çekti. Burhaniye Halk İnisiyatifi öncülüğünde baz istasyonunun bulunduğu evin önünde toplanan mahalle sakinleri, tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar ’Kanser olmak istemiyoruz’ şeklinde slogan atarken, çocuklar da pankart taşıdı.

Halk İnisiyatifi adına basın açıklaması yapan Sibel Tankişi, "Son yıllarda okul bahçelerine, hastane binalarına ve çocuk bahçelerine dikilen baz istasyonlarına şimdi bir yenisi daha eklendi. 1105. Sokak’ta aynı binaya ikinci baz istasyonu yerleştirildi. Halkın can güvenliği ve sağlığı hiçe sayılarak her gün yeni bir baz istasyonu dikiliyor. GSM şirketleri hiçbir denetimden geçmeden yaşam alanlarını işgal etmektedir" dedi.

Devletin gerekli tedbirleri almamasına da tepki gösteren Tankişi, "Halk sağlığı, özel şirketlerden daha değerlidir. Uzun süre radyasyona maruz kalmanın kanser riskini artırabileceği, özellikle yaşlılar ve çocuklar üzerinde ciddi etkiler oluşturacağı defalarca ifade edildi. Buna rağmen halkın kaygıları küçümsenmektedir. Çocukların oynadığı parkların yanı başına, evimizin çatısına ve okul bahçelerine dikilen bu ölüm kulelerini istemiyoruz" diye konuştu.