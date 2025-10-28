Balıkesir'de makine mühendisi çiçekçi oldu

Burhaniye ilçesinde, 32 yıl önce Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitiren Sefer Dinçer, baba mesleği çiçekçiliği tercih etti. İlçenin İskele Mahallesinde Çanakkale-İzmir karayolun kenarındaki bahçesinde rengarenk çiçekler üreten Dinçer, çiçeklerin kendisini dinlendirdiği söyledi.

35 yıl önce baba mesleği çiçekçiliğe başlayan Sefer Dinçer, çiçekçi olurken meslektaşlarına da örnek oldu. 20 dekarlık alanda üretim yapan Dinçer, yöredeki belediyelere, yazlıklara ve kooperatiflere toptan çiçek satışı yapıyor. İşletmesinde 10 kişiye de iş veren Sefer Dinçer, başarılı olduklarını bildirdi. Çiçekleri çok sevdiğini anlatan 59 yaşındaki Sefer Dinçer, "Bu iş baba mesleği olduğu için sevdiğim yapıyorum. Bu işi sevdiğim için mesleğimi yapmadım. Edremit Körfezi çevresinde toptan ve perakende satış yapıyoruz. İşletmemizde 10’dan fazla çalışanımız var. Kış döneminde hazırlık kapıyoruz. Şubat Mart ayında da satışlarımız başlıyor. Yaz boyunca toptan ve perakende satış yapıyoruz. Belediyelere ve sitelere satış yapıyoruz. Pazarlarda çiçek satan arkadaşlara da mal veriyoruz. Ben bu işi seviyorum. Sevmeyen zaten bu işi yapamayız. Özveri isteyen bir iş. Ne gecesi ne gündüzü var. Kesinlikle hata kabul etmeyen bir iş. Son zamanlarda artan kuraklık nedeniyle susuzluğa bitkilere ağırlık veriyoruz. Dikim yapacak arkadaşlarada susuzluğa dayanıklı bitkileri tavsiye ediyorum" dedi.