Balıkesir'de mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için hazırlıklar tamamlandı

Balıkesir’de mavi yüzgeçli orkinos avcılığı balıkçıların son yıllarda büyük ilgi gören yeni geçim kaynağı oldu.

Türkiye’nin en büyük av filosuna sahip Balıkesir’de 2023 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için ise hazırlıklar ise tüm hızıyla sürüyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından orkinos avcılığı izni verilen gemiler ziyaret edilerek kaptan ve mürettebata av kuralları ile ilgili hatırlatmalar yapıldı.

Sardalya, hamsi, tirsi, uskumru, palamut, lüfer gibi balık sürülerini kovalayan ve saatte 65-70 kilometre hızla yüzen mavi yüzgeçli orkinos avcılığının ise kotaya tabii olduğu biliniyor.

Bakanlığa müracaat eden balıkçılar, 25 Mayıs-25 Haziran döneminde onay almaları halinde avlanabilecek. Bilindiği üzere Balıkesirli balıkçılar mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile bölge ekonomisinde ve ülkemizin su ürünleri ihracatında önemli rol oynuyor.