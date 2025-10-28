Balıkesir'de meşe palamutları öğrencilerin elinde fidana dönüşecek

Burhaniye ilçesinde, TEMA Vakfı Burhaniye temsilciliği, Meşe Palamudu toplama etkinliği düzenlerken, palamutlar öğrencilerin ellerinde fidana dönüşecek. Ören mahallesinde, TEMA Burhaniye Temsilcisi Nuran Sokur’un öncülüğünde düzenlenen etkinliğe TEMA üyelerinin yanı sıra çevreci vatandaşlarda destek verdi.

Ören Mahallesinde tescilli tarihi meşe ağaçlarının altında buluşan vatandaşlar, poşetler dolusu palamut topladı. TEMA Burhaniye Temsilcisi Nuran Sokur, toplanan palamutların ana okulu ve ilkokul öğrencilere dağıtılacağını anlatırken, saksılara ekilecek palamutların bahar aylarında fidana dönüşeceğini söyledi. Palamutların fidan olacağını kaydeden TEMA Burhaniye Temsilcisi Nuran Sokur, "Bu gün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Sivil toplum kuruluşları ile tüm Tema gönüllülerimizi ile birlikte meşe palamutlarını topladık. Ören’de doğal sit alanında tescillenmiş meşe palamutlarının altında buluştuk. Bu topladığımız palamutları okullarımızda ana okulları ve ilkokullarda çocuklara dağıtacağız Çocuklarımızda, doğa farkındalığı oluşturmak ve doğamıza sahip çıkmak istiyoruz. Bir nebzede olsun iklim krizi nedir. Sıfır atık nedir. Onları çocuklara öğretmek istiyoruz. İlkbaharda da bu çimlenen palamutlarımızı, Belediyenin veya Orman İşletme Şefliği ile birlikte hareket edip bize gösterecekleri alanda toprakla buluşturmak istiyoruz" dedi. Jeoloji Mühendisi Şevki Bayraktaroğlu da, "TEMA Vakfının düzenlemiş olduğu bu meşe palamudu toplama eylemine bende bir üye olarak katıldım. Bu toplamış olduğumuz meşe palamutlarının yurdumuzun yeşillendirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunlar okullarda dağıtılacaktır" dedi. Tiyatro Sanatçısı Hasan Ayıkurt ise, "Bu tür çalışmaya katıldığımdan dolayı çok mutluyum. Sevinçliyim. Arkadaşlara verdiğim destekten dolayı memnunum. Severek katıldım. İsteyerek katıldım. Memleketimizin geleceği için bütün çalışanların yolu açık olsun" diye konuştu.