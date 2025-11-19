Balıkesir'de metruk bina çöktü

Balıkesir’in Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi’nde bulunan metruk bir bina çöktü. Olayda herhangi bir olumsuzluk veya yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Darsofa Mahallesi Işıklar Caddesi 8004 Sokak’ta bulunan ve yaklaşık 4-5 yıldır kullanılmadığı belirtilen tek katlı metruk bir yapının yıkıldığı ihbarı üzerine adrese Polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan incelemede, metruk hale gelen yapının yıkıldığı ancak olayda can veya mal kaybı gibi herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edildi. İlgili Kurumlarca yıkılan binanın çevresinde gerekli tedbirler alındı.