Balıkesir'de metruk binada yangın

Balıkesir’in Erdek ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesinde Kurbanoğlu Pasajı yanındaki metruk bir binada yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 4 itfaiye aracı ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

Mahalle sakinleri, metruk binanın bir şahıs tarafından kundaklandığını ve şüphelinin hızla uzaklaştığını iddia etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.