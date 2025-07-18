Balıkesir'de MHP'nin aşure hayrı ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, MHP İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocağının düzenlediği geleneksel aşure hayrı ilgi gördü. Ali Çetinkaya Caddesinde İlçe teşkilatının önünde düzenlenen aşure hayrı yüzlerce insanı buluşturdu.

MHP İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocaklarının birlikte düzenlediği hayır çok sayıda vatandaşı buluşturdu. Aşure hayrın da emekli imam Yunus Türk Kur’an okurken, Müftü Mustafa Ali Işık da dua yaptı. Vatandaşlar duaya amin derken, aşure için sıraya girdi. MHP İlçe Başkanı İsmail Zeybek ile partililer ve Ülkü Ocağı üyesi gençler aşure ikramı için seferber oldu. Aşure hayrına AK Parti İlçe Başkanı Selman Aktay, bazı daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı Katılımcılara teşekkür eden MHP İlçe Başkanı İsmail Zeybek, " Bu gün MHP ve Ülkü Ocakları olarak aşure hayrı düzenledik. Halkımız yoğun katılım gösterdi. Bunu geleneksel hale getirdik. Bu yıl 3’ncüsünü yaptık. İnşallah devam ettireceğiz. Katılanlara teşekkür ediyorum. Allah, hayırlarımızı kabul etsin. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin" dedi.