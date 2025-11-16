Balıkesir'de motorlu arama kurtarma ekibi kuruldu

Balıkesir’de arama kurtarma çalışmalarına yeni bir vizyon kazandıracak önemli bir adım atıldı. Karesi Motorlu Arama-Kurtarma Derneği, resmi kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Derneğin başkanlığını Cem Yılmaz Akantan üstlenirken, toplam 50 gönüllüden oluşan ekip; son yıllarda ülke genelinde yaşanan başta depremler olmak üzere doğal afetlerde aktif görev almak, insanlığa fayda sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Motorlu yapısıyla öne çıkan ekibin özellikle motosiklet kullanması, arama-kurtarma çalışmalarında ciddi avantaj sağlıyor. Motosikletler; Dar sokaklara, Engebeli arazilere, Araç trafiğinin tıkandığı bölgelere çok daha hızlı ulaşarak ilk müdahalenin gecikmesini önlüyor. Bu sayede afet anlarında kritik saatlerde zaman kazanılarak daha etkili bir çalışma yürütülmesi hedefleniyor.

Karesi Motorlu Arama-Kurtarma, Balıkesir’de bu yapıda kurulan ilk ekip olma özelliğini taşıyor. Yetkililer, eğitim süreçlerine kısa sürede başlanacağını ve ekiplerin afet bölgelerine hızlı müdahale için hazır hale getirileceğini belirtti.