Balıkesir'de motosiklet sürücüsü çarptığı arabanın römorkuna düştü

Balıkesir'de meydana gelen ilginç trafik kazasında, arkasına römork bağlı olan araç ile motosiklet kavşakta kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü römorkun üstüne düştü.

Balıkesir'de motosiklet sürücüsü çarptığı arabanın römorkuna düştü
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Balıkesir’de meydana gelen ilginç trafik kazasında, arkasına römork bağlı olan araç ile motosiklet kavşakta kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü römorkun üstüne düştü.

Balıkesir’in Sefaköy Mahallesi’nde meydana gelen ilginç kaza kameralara yansıdı. Sefaköy’de kavşakta meydana gelen ilginç kazada arkasına römork takılı araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü römorkun üzerine düştü. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kazada ölüm veya yaralama olmaması teselli oldu.