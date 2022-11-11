Balıkesir'de muhalefet meclisi terk etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine gerginlik yaşandı. AK Parti Grup Sözcüsü Birol Şahin’in konuşması esnasında İYİ Parti ve CHP’li üyeler tepki göstererek salonu terk etti. Şahin, toplantının kasıtlı olarak terk edildiği ifade ederek, "Aylardır su fiyatı üzerinden istismar siyaseti yapanlar akıllarınca indirim kararımızı engelleme ve gölgelemeyi tercih etmişlerdir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, 10 Kasım dolayısı ile konuşma yaptı. Şahin konuşurken muhalefet üyeleri salonu terk etti. Şahin, yaptığı konuşmasında, "İstiklal Harbi’mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz. Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için her alanda çalışan, mücadele eden, katkı sağlayan herkesi tazimle anıyoruz. Maziden atiye giden bu yolculukta ülkesine ve milletine verdiği hizmetlerle adını tarihe altın harflerle yazdıran tüm güzel insanlar, yüreğimizde daima yaşayacaktır. Anadolu’daki üçüncü büyük devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilanıyla kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attık. Tüm sıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken, önce Milli Mücadele’deki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyoruz. Son yıllarda bütün engelleme çabalarına rağmen Cumhuriyet’imizin ilk yüzyılının en kritik demokrasi ve kalkınma atılımını, her türlü siyasi-sosyal sınıflamaların ötesine geçen bir ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdanla gerçekleştirdik. Bir yıl sonra adım atacağımız ikinci yüzyılımızı Türkiye Yüzyılı haline dönüştürmek en büyük hedefimizdir. Türkiye Yüzyılı’nı, ak saçlı büyüklerimizin, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın, el uzattığımız mazlumların dualarıyla yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı, evlatlarının geleceği için yüreği kıpır kıpır çarpan annelerin, babaların hayallerini hayata geçirerek yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı, gençlerimizin teknolojiden sanata, spordan çevreye kadar tüm alanlardaki beklentilerini karşılayarak yükselteceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Eskiler, ’Bal bal diyerek ağız tatlanmaz’ derlerdi. Sürekli Atatürk denilerek, veciz sözlerini slogan atarak onun mirasına sahip çıkılamaz, sürekli Cumhuriyet denilerek Cumhuriyet güçlendirilemez. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadan, sadece icraatımızla hakkını vermeye çalışıyoruz. Bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını, kendi hesabını, kendi kârını düşünme lüksü yoktur. Hep birlikte önce, ülkemizin bu cendereden güçlenerek çıkması, ardından da hedeflerine ulaşması için çalışmamız gerekiyor" dedi.

Muhalefet dışarıda açıklama yaptı

Şahin’in konuşması esnasında CHP’li ve İyi Partili Meclis üyeleri mecliste oturdukları koltuklardan kalkarak toplantıyı terk etti. Havran Belediye Kültür Merkezi önünde açıklamada bulunan muhalefet üyeleri “Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü sebebiyle gruplar adına yapılan konuşmalar esnasında, AK Parti grubu adına yapılan konuşmada Atamızı anmak yerine iktidarın reklamını yapan, Atatürkçülüğümüzü sorgulamaya kalkan Meclis üyesini ve tüm uyarılara rağmen sessiz kalarak konuşmaya müdahale etmeyen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanını protesto ederek CHP ve İYİ parti grubu olarak meclis salonunu terk ettik, kapıda yapılan bu saygısızlığa yönelik olarak ortak basın açıklaması yaptık.” dedi.

Suda indirim görüşülecekti

Öte yandan Mehmet Birol Şahin, toplantının kasıtlı olarak terk edildiği iddiasında bulundu. Şahin, "CHP’li ve İyi Partili Melis üyelerinin 10 Kasım konuşmamızı bahane ederek salonu terk etmelerinin gerçek sebebi BASKİ Genel Kurulunu engellemektir. Çünkü BASKİ gündeminde su İndirimi vardır. Aylardır su fiyatı üzerinden istismar siyaseti yapanlar akıllarınca indirim kararımızı engelleme ve gölgelemeyi tercih etmişlerdir. Fark etmez ne yaparlarsa yapsınlar su fiyatını dört kalemde indireceğiz" dedi.