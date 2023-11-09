Balıkesir'de muhteşem gala gecesi

Balıkesir’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı için yapılan “Sağol Atam” filminin gala gecesi yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Balıkesir Avlu Kongre Merkezinde gerçekleşen film galasına yoğun bir katılım gerçekleşti. Saygı duruşu ve ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan galada, sinema oyuncusu Emre Erçel ve Engin Altan Düzyatan birer konuşma yaptı. Gala gecesinde filmde Seyit Onbaşı’yı canlandıran oyuncu Emre Erçel, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında böyle güzel bir beldede bu tarihi bize tekrar hatırlatan önce Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün iş arkadaşlarıma bir sanatçı olarak canı gönülden teşekkür ederim. Ben bir role yaklaşırken o rolle arkadaş olmaktan çok ciddi yaklaşmaya çalışırım bir oyuncu olarak. Ben hayatımda böyle güzel bir adam görmedim. Sanırım gerçek kahramanlar, kendi kahramanlıklarının farkında değiller. Göz rengi gibi bir şey galiba. Adama deseniz ki ne verdin bu vatan için yemin ediyorum derki, yeteri kadar değil. Öyle güzel bir adam. Sette çalışırken inanınki hiçbirimiz göz yaşlarımızı tutamadık. Bu iş bana nasip olduğu için gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Sinema Oyuncusu Engin Altan Düzyatan ise, “Burada olmaktan çok heyecanlıyım. Filmde geçen bir cümle ile başlamak istiyorum sözlerime. Milletler kahramanlarını tanımalıdırlar ve bu sayede ben Seyit Ali’yi daha içten, daha samimi olarak tanıdığımı düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaştıkları konağın müze olması ile birlikte o müzeye de harika bir hatıra bırakılmış olacak ve yeni nesillere kahramanlarını tanıma fırsatı tanıyor olacak bu belgesel sayesinde. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Atatürk’ü oynama fırsatı bulduğum için gerçekten çok gururluyum. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Burada olmak benim için çok gurur verici bir durum” dedi.

Galada konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tüm değerlerine sahip çıkmak istiyoruz. Bu filmimizde Terzizâde Konağımıza da bunun en somut örneği. Yaptığımız çalışmalar aslında hayatın devam ederken ki sürecinde hemşericilik ruhunu artırmak, şehrimize sahip çıkmak ama en çok tarihimize sahip çıkmak. Tarihimize sahip çıkarsak, geleceğimize yön verebiliriz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına sahip çıkalım istedik. Çok güzel bir şey yapalım dedik. Birçok proje ortaya çıktı ama en çok bu beğenildi ve şehrimize armağan olsun diyorum.”

Gala gecesinde son olarak konuşma yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise, “Gerçekten bu akşam bu muhteşem kalabalığı görünce niye Balıkesir’e Kuvâ-yi Milliye şehri dendiğini bir kez daha anladım. Bu şehir bir tarih şehir, bu şehir bir sanat şehri, bu şehir bir medeniyet şehri, bu şehir kültürel mirasına, tarihine, geçmişine gerçekten sahip çıkan bir şehir. İşte bunun en güzel örneğini Büyükşehir Belediyemizin himayesinde, tarihe armağan edilen hep beraber izleyeceğimiz Sağol Atam kısa filminin de beraber izleyeceğiz. Büyük devletler, büyük milletler tarihine sahip çıkarak, geçmişine sahip çıkarak olur. Bu akşam burada izleyeceğimiz bu filmde de bizlerde geçmişimize, tarihimize sahip çıkıp, geleceğimize daha büyük umutla bakmak adına, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girdiğimiz bu günlerde, geleceğimize daha umutla sahip çıkacağız” şeklinde ifadelere yer verdi.

Konuşmaların ardından "Sağol Atam" filmi vatandaşlara gösterime sunuldu. Vatandaşlar filmi izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Filmin gösteriminin ardında gala gecesi filmde oynayan sinema oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a, oyuncu Emre Erçel ve film yönetmenine hediye verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.