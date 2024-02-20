Balıkesir'de Ocak ayında araç sayısı 590 bin oldu

Balıkesir’de ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 590 bin 179 oldu. Türkiye’de ocak ayında 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK’ ten yapılan açıklamada Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 590 bin 179 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye’de ocak ayında 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53’1’i otomobil, yüzde 28,2’si motosiklet, yüzde 12,6’sı kamyonet, yüzde 3,9’u traktör, yüzde 2,1’i traktör, 2,4’ü kamyon, yüzde 1,i minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.