Balıkesir'de öğrenci yurtlarındaki projeler hızla devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençler için ders dışı zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmek, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gösterebilmelerine imkân sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını arttırmak amaçları doğrultusunda yürütülen birçok çeşitli proje Balıkesir Yurtlarında aktif olarak uygulanıyor.

Öğrencilerin sosyal ve maddi anlamda desteklemek birinci amaç olmak üzere spora teşvik edilmesi, çalışma hayatına hazırlanılması, genç istihdamına katkı sunulması ve yurtlarımıza aidiyet duygusunun güçlendirilmesi gibi amaçlar taşıyan Yurt Time Spor Projesine gençlerin talebi her geçen yıl artarak devam etmektedir.

Yurt Time Spor Projesi ile 13 yurtta gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmesi ve yurt yönetiminde aktif görev alması amacıyla belirlenen 18 noktada, haftada 8 saat görev yaparak öğrenciler boş vakitlerini verimli şekilde kullanıp kendilerine ait bütçelerini oluşturabilmektedirler. Görevlendirilen öğrencilerimize ücret ödemesi bakanlık kapsamında İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Milli manevi ve insani değerleri tanımalarında yardımcı olmak amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmaya devam eden “Komşum Gönüllülük Hareketi” yurtlar da gençlerin yemek tüketimi sonunda artan ve ya tüketilmeyen yemekleri talep edenlere ulaştırılması ve gönüllü olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunması gençlerin yürütme ve ilerleme süreçlerini planlaması, gönüllülük kültürünün gençler arasında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimize organizasyon, takım çalışması ve paylaşım ruhu kazandırılması doğrultusunda gerçekleştirilen bu proje çevre halkı tarafından da memnuniyetle karşılanmaktadır. “Komşum Gönüllülük Hareketi” kapsamındaki gıda paketleme araçları ise İl Müdürlükleri tarafından temin ediliyor.

Bir diğer proje işte-GENÇ GSB Projesi ile görevlendirilen öğrenciler bütçelerini yönetebilmeleri, aktif vatandaşlık bilinci kazanmaları ve iş hayatına uyum sağlamaları amacıyla hayata geçirilen proje öğrencilerin kahvaltı ve akşam yemeği yemek sırasının en yoğun olduğu zamanlarda günde 2 saat servis personelinin kontrolünde, servis arkasında ve parmak izi kasasında görevlendiriliyor. Görevlendirilen öğrencilere ücret ödemesi asgari ücretin birim tutarından aylık olarak hesaplanıyor. Aynı zamanda öğrencilere proje dahilinde saatlik sigorta ödemesi de yapılmaktadır.

Yurtlar da yürütülen bu projeler, öğrencilerin sosyal yaşamlarını destekleyici programlar çerçevesinde hazırlanmış olup boş vakitlerini verimli hale getirerek daha nitelikli bireyler olmaları hedeflenmektedir.