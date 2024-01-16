Balıkesir'de Öğrencilere ara tatil öncesi şenlik

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarıyıl tatilinden önce öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri için "dönem sonu faaliyet haftası" düzenledi.

Balıkesir’de 15-18 Ocak’ta 4 gün sürecek "dönem sonu faaliyet haftasında, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşan heyetin organize ettiği etkinlikler planlanıyor.

"Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" kapsamında planlanan etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve okullarımızın sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedeflendi.

"Kış şenliği" havasında geçen faaliyet planı ve etkinlikler dahilinde okullarda; bilgi yarışmaları, kelime oyunları, uzman daveti ile söyleşiler, oyun ve drama etkinlikleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, dönem sonu gösterileri ve geziler düzenlenerek öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.

Dönem sonu etkinlikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Okullarımızda dönem sonu sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerimizin dönem boyunca edindikleri bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi, sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri açısından son derece önemlidir. Sportif etkinlikler, öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunurken sosyal etkinlikler, öğrencilerimizin birbirleriyle etkileşimlerini artırmasına yardımcı oluyor. Kültürel etkinlikler, öğrencilerimizin sanat, müzik ve edebiyat gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olurken hayal güçlerini geliştiriyor" ifadelerini kullandı.