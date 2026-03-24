Balıkesir'de öğrencilere ilk ders 'Finansal Okuryazarlık'

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hayata geçirilen "Finansal Okuryazarlık" dersi uygulaması kapsamında, Balıkesir il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde bugün ilk ders olarak finansal okuryazarlık işlendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin programlar arası bileşenleri arasında yer alan bu önemli çalışma ile öğrencilere; dijital çağın beraberinde getirdiği finansal risklere karşı farkındalık kazandırılması hedeflendi. Ders kapsamında öğrenciler, sanal ortamda karşılaşabilecekleri finansal tehlikelere karşı bilinçlenirken; bütçe planlama, tasarruf bilinci ve kaynakların etkin kullanımı gibi temel konularda da bilgilendirildi.

Yoğun ilgi ve merakla takip edilen "Finansal Okuryazarlık" dersinde, öğrencilerin yalnızca günlük maddi işlemlerini değil, aynı zamanda uzun vadeli mali planlamalarını da bilinçli bir şekilde yönetebilmelerine yönelik önemli kazanımlar elde etmeleri amaçlandı. Bu doğrultuda, finansal açıdan bilinçli bireyler yetiştirmenin; bireysel refahın yanı sıra toplumsal kalkınmanın da temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Balıkesir genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama, eğitim camiası tarafından memnuniyetle karşılanırken; öğrencilerin finansal karar alma süreçlerinde daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine önemli katkı sundu.