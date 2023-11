Balıkesir'de öğretmenler günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Balıkesir’de düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Avlu kongre merkezinde düzenlenen etkinlik programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Etkinlik programı protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “24 Kasım Öğretmen Günü’nün öğretmenlerimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Şüphesiz hayatta her meslek önemlidir, kıymetlidir, saygıdeğerdir. Ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan, bize yol gösteren, zor zamanlarımızda elimizden tutan bir öğretmenimiz muhakkak vardır. Bugün hangi konumda olursak olalım her birimiz üzerimizde hakkı olan öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla hatırlıyoruz. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” buyuran bir medeniyetin mensupları olarak, ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, vatanına, milletine, değerlerine bağlı nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış bir öğretmenin hakkı asla ödenmez” dedi.

“Onun içindir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyerek” sözlerine devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Öğretmenlere olan güvenini, inancını ifade etmiştir. Diğer yandan “Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerdir.” sözüyle öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve millet olma bilincindeki önemini vurgulamış ve geleceği de onlara emanet etmiştir. Nesiller ne kadar iyi yetiştirilirse geleceğimiz de o kadar güçlü olacaktır. İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Türkiye vizyonuna yakışır bir biçimde inşallah büyük Türkiye’nin mimarları olan öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Eğitim adına yapılan her çalışma, devletimizin ve milletimizin geleceğini doğrudan ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarınızda da bu şuurda olacağınıza yürekten inanıyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin vatanına ve ülkesine bağlı yetiştirilmesinde, gösterdiğiniz özveri ve emeğe ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.

Program öğretmenlik mesleğine yeni başlayacak olan öğretmenlerin yemin etmesiyle devam etti. Yemin töreninin ardından başarı sağlayan öğretmen ve öğrencilere protokol tarafından hediye takdimi yapıldı. Etkinlik öğrencilerin hazırladığı müzik ve tiyatro gösteriyle son buldu.