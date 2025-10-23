Balıkesir'de okul yakınında kız öğrencilerin kavgası kameraya yansıdı

Balıkesir'de okul yakınında kız öğrencilerin kavgası kameraya yansıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Balıkesir Yarış Ortaokulu çevresinde, kız öğrenciler arasında kavga çıktı. Bir kız öğrencinin darbedildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü.

