Balıkesir'de okullar deprem nedeniyle 1 gün tatil edildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Edinilen bilgiye göre, yaşanan depremin ardından yapılan değerlendirme sonucunda 28 Ekim 2025 Salı günü il genelinde eğitim veren tüm okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi.