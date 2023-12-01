Balıkesir'de operasyonlarında 11 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de jandarma Asayiş ve Trafik ekipleri il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında 69 ekip ve 246 personelin katılımı ile yapıldı. Jandarma ekipleri 2 bin 897 şahsa kimlik sorgusu yaparken, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 69 ekip ve toplam 246 personelin katılımı ile icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetleri dahilinde; 2 bin 897 şahsa kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlarda aranan 11 şahıs gözaltına alındı. Asayiş ekipleri ayrıca 235 işyerini kontrol ederken, Jandarma Trafik ekipleri de 702 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.