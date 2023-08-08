Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.
Balıkesir’in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.
Gümeli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 2 uçak, 4 helikopter ve 102 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin hızlı ve güçlü müdahalesi ile kısa sürede kontrol atılana alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.