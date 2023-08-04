Balıkesir'de orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'de orman yangını söndürüldü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Burhaniye ilçesi sınırları içinde saat 15.25’te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.46’da havadan helikopter ile yapıldı. Yanına 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 1 uçak ve 52 personel ile müdahale edildi. Yangın çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alanda zarar tespiti yapıldı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını aralıksız sabah saatlerine kadar sürdürecek.