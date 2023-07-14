Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Dursunbey’de öğleden sonra orman yangını başladı. Naipler Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda saat 15.59’da başlayan yangına ilk müdahale yapılıyor. Müdahalede Alaçam Orman İşletme Müdürlüğüne ait tüm görevli ekipler ve yangın müdahale araçlarının tamamı ile 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter sevk edildi. 20 arazöz ve 7 su ikmal aracı bölgeye takviye olarak gönderildi.