Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Balıkesir’in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi mevkisinde trafodan kaynaklı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.