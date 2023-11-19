Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Edremit karayolunun Havran ilçesi yakınlarında H.E. yönetimdeki 35 AC 735 plakalı otomobil ile R.K. yönetimindeki 10 KC 458 plakalı traktör çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü R.K. ve yanındaki Gülsüm K., otomobil sürücüsü H.E. ve otomobilde bulunan A.E., Ö.E. ve A.F.E., ambulansla Edremit ve Burhaniye’deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Gülsüm K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.