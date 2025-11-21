Balıkesir'de otomobil tıra arkadan çarptı 1 ölü

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde seyir hakindeki otomobil önde giden tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay Balıkesir-Bursa Kara Yolu Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Mert Uslu yönetimindeki 10 ED 43 plakalı otomobil Şeker Fabrikası önünde A.A.K.’nın kullandığı 22 AED 848 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobil sürücüsünün vefat ettiğini gördü. Mustafakemalpaşa Bostandere Mahallesi’nde ikamet eden Mert Uslu, 29 yaşındaki Uslu’nun vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Cenazesi, bugün ikindi namazı ardından Bostandere Mahallesi’nde defnedildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.