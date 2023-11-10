Balıkesir'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.M. yönetimindeki 10 AAZ 511 plakalı otomobil ile C.P. yönetimindeki 10 RP 596 motosiklet, Melih Pabuçcuoğlu Bulvarında döner kavşakta çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin sürücüsü C.P. ve arkasında yolcu olarak bulunan İ. N. P. yaralandı. Kazaya ilk müdahale Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yaptı.

112 Acil Servis ambulanslarıyla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.