Balıkesir'de otoyolda tır yandı, yangın ormanlık alana sıçradı

Balıkesir’de İzmir-İstanbul otoyolunda devrilen tır yandı. Yanan tırdan sıçrayan alevler ormanlık alana sıçradı. Tır ve orman yangını sebebi ile otoyol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar mevkisinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde bulunan 34 UC 5168 plakalı tır, öğrenilemeyen bir sebeple devrildi. Devrilen tırın yanmaya başlaması üzerine Savaştepe itfaiye ekipleri, 112 sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan tırdan ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için otoyolu bir süre trafiğe kapattılar. Ormanlık alana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri tarafından büyümeden müdahale edildi. Yanan tırın otoyoldan kaldırılması sonrası yol seyrüsefere açıldı. Tır yangını ile soruşturmaya başlandığı bildirildi.