Balıkesir'de özel gereksinimli öğrencilere farklı adım

Balıkesir Karesi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) 2025 yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Karesi’de Özel Eğitim ve Okul Öncesi Öğretmenlerine Ergoterapi Temelli Mesleki Destek" projesi ile özel eğitim alanında nitelikli ve sürdürülebilir bir dönüşüm süreci başlıyor.

Proje, Karesi ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki kapasitelerini artırmayı, ergoterapi temelli bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerini yükseltmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda öğretmenlerin yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda uygulama temelli atölye çalışmaları ve birebir ergoterapist danışmanlığıyla desteklenmesi planlanıyor. Proje; öğretmenin niteliğini artırarak öğrencinin gelişimini desteklemeyi ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını mümkün kılmayı amaçlıyor.

Karesi genelinde ergoterapi farkındalığı artırılacak

Proje kapsamında pilot uygulama alanı olarak seçilen Kuvayi Milliye Özel Eğitim Anaokulu’nda görev yapan 8 özel eğitim ve 8 okul öncesi öğretmeni, ergoterapi alanında teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Ergoterapist eşliğinde yürütülecek vaka temelli danışmanlık süreçleriyle öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarda bireysel farklılıklara uygun stratejiler geliştirmesi sağlanacak. Projenin bir diğer önemli boyutu, eğitimin yaygınlaştırılması olacak. İlçe genelinde ergoterapi farkındalığı artırılacak. Kurumlar arası bilgi paylaşımı ve uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ile uzun vadede tüm ilçeye sirayet eden bir dönüşüm hedefleniyor.

Okul-aile iş birliği güçlenecek

Bu proje ile yalnızca öğretmenler değil, çocuklar ve aileler de doğrudan ve dolaylı yararlanıcılar arasında yer alması planlanıyor. Kuvayi Milliye Özel Eğitim Anaokulu’nda hâlihazırda eğitim gören 40 öğrenci ve kayıt bekleyen 13 öğrenci; dikkat, motor beceri, sosyal etkileşim, öz bakım gibi alanlarda daha etkili destek alabilecek, ev ve okul ortamında bütüncül bir gelişim süreci yaşayacak. Aileler bilgilendirme oturumlarıyla sürece daha aktif katılacak; okul-aile iş birliği güçlenecek. Proje çıktılarının, üniversiteler tarafından örnek olay, tez, makale ve saha araştırması olarak değerlendirilmesi de öngörülüyor. Bu yönüyle yalnızca yerel değil; ulusal ve akademik düzeyde de ergoterapi uygulamalarına katkı sunması hedefleniyor. Ayrıca, ergoterapi mesleğinin gençler nezdinde tanınırlığı artacak; mesleğe yönelimde ilham verici bir kaynak oluşturulacak.

Bu proje ile öğretmenlerin mesleki donanımı güçlendirilerek sınıf içi uygulamalar zenginleştirilecek, öğrencilerin bağımsız yaşam becerileri desteklenecek, ailelerin bilinçli katılımı sağlanacak, kurumlar arası bilgi akışı teşvik edilecek. Nihayetinde; özel eğitimde kapsayıcı, bütüncül ve sürdürülebilir bir modelin temelleri atılacak.

Ergoterapi, bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal veya sosyal becerilerinde herhangi bir nedenle ortaya çıkan kısıtlılıkları; oyun, eğitim, öz bakım, iş ve boş zaman etkinlikleri yoluyla gidermeyi amaçlayan terapi uygulamasıdır.