Balıkesir'de özel öğrencilerin eserleri görücüye çıktı

Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun geleneksek 8’nci Elişi ve Resim Sergisi Cumhuriyet Meydanında açıldı. Sergide, 55 öğrencinin yıl boyu hazırladığı eserler ilgi gördü.

Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun Cumhuriyet Meydanında düzenlediği Elişi ve Resim Sergisi ilgi gördü. 55 öğrencinin 2 elişi ve 1 resim öğretmeninin desteğiyle hazırladığı eserler ilgi gördü. Sergide yer alan takı ve süs eşyaları ile resimler alıcı buldu. Ürünlerin okula gelir olacağını anlatan Okul Müdürü Cüneyt Sepetçi, “ 8.Geleneksel Elişi ve Resim Sergisini bu sene de tekrar düzenlemiş bulunuyoruz. Okulumuzdaki 55 öğrencinin 2 elişi öğretmeni ile beraber olarak hazırladığı sergi, öğrencilerimizin bir yıllık çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. Buradan elde edilecek olan gelir ise okul aile birliği bütçemize aktarılacaktır. Okulumuzun maddi geliri sadece ve sadece buradan elde edilen gelirdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Elişi Öğretmeni Tülay Şeker de, “ Sene başından sene sonuna kadar bütün atölyelerde bu ürünleri oluşturduk. Ve şimdi sergiliyoruz. Bu ürünleri oluştururken, çocuklarımız beraber çalışmayı işbirliği ile hareket etmeyi öğreniyorlar. Aynı zamanda onlara bir yaşam sevinci oluyor. Ürettikleri ürünlerin bu şekilde satılması, ticaret hayatına girmeleri çok hoşlarına gidiyor” dedi. Resim Öğretmeni Fatih Gökyüzü ise, “ Öğrencilerimize grup halinde çalışmayı öğretiyoruz. Renkleri bir arada kullanmayı öğretiyoruz. 15-20 tane farklı atık malzemelerle çalışma yapmayı öğretiyoruz. Parmak kaslarını geliştiriyoruz. Sanatla terapi yapmış oluyoruz” dedi. Öğretmen Nedret Karamanoğlu da,” Ticaret Odası Özel Uygulama Okulumuzun açmış olduğu 2022-2023 yılı sergisini ‘Sanat Engel Yok” sloganı ile açmış bulunmaktayız. Halkımız sağ olsunlar herkes çok büyük ilgi gösterdi öğrencilerimizin çalışmalarına. Verimli bir yıl yaşadık. İnşallah, seneye de devamını bekleriz” diye konuştu.