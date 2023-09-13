Balıkesir'de polis 11 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri, 3 ilçede yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis 11 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir’de polis ekipleri, 3 ilçede yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Karesi, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 41 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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