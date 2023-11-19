Balıkesir'de polis 11 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri uygulama esnasında 3 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezi ve mahallelerinde yapılan uygulama neticesinde; çeşitli suçlardan araması olan 11 şahsı gözaltına aldı. Uygulama esnasında 3 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirdi.

Polis ayrıca Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana gelen İkametten Hırsızlık olayı ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekibi tarafından tespit edilerek, 2 şüpheli şahsın yakalandığını, diğer şüphelileri yakalama yönünde çalışmalar devam ettiğini açıkladı.

Suçların azaltılması, işlenmiş suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini açıkladı