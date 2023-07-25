Balıkesir'de polis 139 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda 139 aranan şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 69 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla tarafından Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 69 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 18 adet ruhsatsız tabanca ve 164 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 28 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.