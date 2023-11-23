Balıkesir'de polis 3 aranan şahsı yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri merkez ilçeler Karesi ve Altıeylül’de yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında 477 şahsa kimlik kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri uygulamalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce merkez ilçeler Altıeylül ve Karesi’de bulunan cadde, sokak, park, bahçe, meydan, metruk bina veya dinlenme alanları ile benzer yerlerde vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri, milli güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak 14 ekip ve 46 personelin katılımıyla, Asayiş ve Trafik Huzur uygulamasında; 477 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alınırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Trafik ekipleri de 15 aracı kontrol etti, araçlarda eksiklik ya da kusur tespit edilemedi.