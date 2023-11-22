Balıkesir'de polis 5'i hapis cezası olmak üzere toplam 13 şahsı yakaladı
Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde yaptıkları uygulamalarda 5'i hakkında hapis cezası olmak üzere, toplam 13 şahsı gözaltına aldı. Ekipler uygulama esnasında 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.
Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde yaptıkları uygulamalarda 5’i hakkında hapis cezası olmak üzere, toplam 13 şahsı gözaltına aldı. Ekipler uygulama esnasında 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezi mahallelerinde yapılan uygulama neticesinde; Silahlı Yağma suçundan 27 Yıl hapis cezası bulunan bulunan 1 şahıs, Hırsızlık suçundan 26 Yıl 10 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Hırsızlık suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 1 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Basit Yaralama suçundan 3 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve Uyuşturucu ve Uyarıcı madde Kullanımı, Hakaret, Basit Yaralama, Hırsızlık suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanarak Adliyeye intikal ettirildi. Ayrıca hırsızlık olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekibi tarafından tespit edilerek gözaltına alınırken, Kasaplar Mahallesinde Açıktan Hırsızlık olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekibi tarafından tespit edilerek yakalandı.
Uygulama esnasında ekipler bir şahısta 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. toplam 13 şahıs haklarında işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.