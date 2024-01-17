Balıkesir'de polis ekipleri bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi

Balıkesir'de narkotik şube polisleri il girişinde bir araçta yaptıkları aramada 6 parça halinde 87 gram metamfetamin ele geçirdiler. Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi
Editör
EditörEditör
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Balıkesir’de narkotik şube polisleri il girişinde bir araçta yaptıkları aramada 6 parça halinde 87 gram metamfetamin ele geçirdiler. Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri Balıkesir ilimiz girişinde bir araca yönelik yapılan operasyonda; 6 parça halinde 87 gram Metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulanan 3 şahıs gözaltına alınarak, tahkikata başlandı. Zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik mücadeleye aralıksız olarak devam edileceği açıklanandı.