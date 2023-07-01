Balıkesir'de polis ve jandarma trafikte etkin önlemler aldı

Balıkesir’in Edremit Körfezi Havran-Edremit-Ayvalık güzergahındaki 32 noktada alınan etkin trafik önlemi ile nüfusun 5 katına çıktığı Edremit sahil kesiminde daha önceki yıllara oranla mahallelere girişler yasaklanmazken, kazalarda da çok ciddi düşüş yaşandı.

Çanakkale yolunda, Balıkesir-Edremit Bölge ve ilçe Trafik Amirliği ekipleri 17 noktada, Edremit jandarma asayiş ekipleri, Güre-Çamlıbel ve Altınoluk gibi yerlerdeki 8 noktada, İzmir yolunda ise, Edremit Bölge Trafik, Burhaniye İlçe Emniyet , Gömeç İlçe Emniyet ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 noktada önlem aldı.

Bayram süresince alınan etkin önlemlerle trafikte aksamalar minimum düzeye getirildi. Önceki yıllara oranla ise mahallerle girişler yasaklanmadı. Trafik kazalarında ise dikkat çekici düşüş tatilcilerin zorluk yaşamamasını sağladı. Bayram dönüşü süresince önlemlerin daha etkin bir şekilde devam edeceği ifade edilirken, sürücülerin kurallara uymaları istendi.