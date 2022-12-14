Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 27 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Asayiş Şube Müdürlüğü genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Havran ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 99 fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve 74 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Sındırgı İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 392 adet sentetik uyuşturucu hap, 300 gram skunk, 1 gram kokain, 2 adet cep telefonu suçtan elde edilen 2 bin 500 TL ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.